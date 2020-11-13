توننداكس يسجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي

شهد مؤشر بورصة تونس للاوراق المالية “توننداكس” تراجعا للشهر الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 2.87 بالمائة وانخفاضا بنسبة 0.30 بالمائة خلال شهر سبتمبر، ليقفل في مستوى 6555.10 نقطة

واوضح التقرير الشهري لنشاط التداول لبورصة الاوراق المالية بتونس لاكتوبر 2020، ان خسائر “توننداكس” وصلت منذ بداية السنة الى نسبة 7.69 بالمائة وهي مماثلة تقريبا لنفس المنحى الذي شهده المؤشر خلال نفس الفترة من السنة الماضية حيث تراجع بنسبة 5.85 بالمائة

وعلى مستوى حجم التداول، بلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 76 مليون دينارا، مسجلا تراجعا بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال الشهر الفارط، وليصـبح المعــدل اليومي لحـجـم التداول في مستوى 3.8 مليون دينارا مقابل 5.9 مليون دينارا خلال شهر سبتمبر و5.2 مليون دينارا منذ بداية السنة.

وتبعا لهذا الأداء، تراجع مؤشر السيولة من 54 بالمائة إلى 40 بالمائة ومؤشر الاستجابة من 62 بالمائة إلى 52 بالمائة.

واشار المصدر ذاته، على مستوى الأداء الشهري لأسهم الشركات المدرجة، الى ارتفاع أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسهم 48 شركة.

ومن جهته سجل مؤشر “توننداكس20” نفس المنحى، حيث تراجعت مردوديته بنسبة 3.31 بالمائة بعد أن سجل انخفضا بنسبة 1.41 بالمائة خلال الشهر الفارط، ليقفل في مستوى 2825.18 نقطة. وتصبح بذلك خسائره منذ بداية السنة في مستوى 4.24 بالمائة مقابل انخفاضا بنسبة 5.85 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.