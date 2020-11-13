جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الجمعة ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها تصريح الدكتورة ريم عبد الملك عضواللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا التي اكدت فيه ان عدد المرضى بالكورونا مستقر لكن لا يعني زوال الخطر ومداخلة الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الذي نفى فيها استعمال حزبه اي تمويل اجنبي مخالف للقانون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمرشحه ورئيسه نبيل القروي اضافة الى الاعلان عن موعد توزيع اول لقاحات كورونا في الدول الاوروبية .

وقد اورد موقع اذاعة ” اكسبريس اف ام ” تصريحا للدكتورة ريم عبد الملك عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ، بينت من خلاله ان عدد المرضى بالكورونا مستقر، لكن لا يعني زوال الخطر حيث لا يجب التراخي والتساهل

مع الاجراءات .

وبينت الدكتورة ، في برنامج ” سمارت كونسو ” ، ان فقدان حاستي التذوق والشم عند الاصابة بالكورونا مرتبط بحدوث التهابات في الاعصاب ، مضيفة ان تحلي المريض بالقوة والمعنويات المرتفعة يساهم بدرجة كبرى في شفائه وان اكتساب المناعة مرتبط بالتفاؤل .

واشارت المتحدثة ، الى ان المرضى الذي يخافون يتطلبون وقتا اكثر للشفاء وتبقى لديهم اعراض ومخلفات المرض لمدة طويلة ، موضحة ان هناك العديد من مرضى الكورونا الذين خلف لهم المرض حالة كابة تتطلب معالجة نفسية .

وفي السياق ذاته ، تحدث عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا حبيب غديرة على امواج اذاعة “شمس اف ام” حيث اكد على ان الاجراءات التي تم اتخاذها يتم تعديلها او تحيينها وفقا للوضع الوبائي .

وافاد المتحدث في حصة “هنا شمس ” ان الوضع الوبائي في تونس في نسق تصاعدي وليس في نسق تنازلي لذلك لا يمكن التراجع عن الاجراءات المتخذة .

وتطرق موقع اذاعة “ديوان اف ام” مداخلة الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون الذي نفي فيها ان يكون حزبه استعمل اي تمويل اجنبي مخالف للقانون خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمرشحه ورئيسه نبيل القروي ، مؤكدا ان تقرير محكمة المحاسبات لم يتعرض لهذا الاخير في شخصه باعتباره كان معتقلا في تلك الفترة وانه لم يمض على اي عقد استشهار او لوبينغ مع الخارج .

واكد جبنون ان حزبه مستعد للتعاون مع محكمة المحاسبات وانه ليس لديه ما يخفي ، مضيفا ان الملف عند القضاء وان تقرير محكمة المحاسبات ليس سوى تقريرا اوليا وان رئيس المحكمة اشار في وسائل الاعلام الى انه يتضمن بداية شبهات لا ترتقي الى ادانة .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” ، ان الدروس بالمؤسسات الجامعية ستستانف بداية من يوم الاثنين 16 نوفمبر بنظام التعلم الحضوري المندمج اي انه بالاضافة الى الحصص الحضورية ستؤمن نسبة من الدروس عن بعد وذلك وفق ما صرح به مهدي بن جمعة المكلف بالاعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي .

واوضح المتحدث ، ان هذا النظام سيمكن من تخفيف عدد الطلبة المتواجدين في المؤسسات الجامعية في الوقت نفسه ويتيح التقيد بالبروتوكول الصحي الخاص بالمؤسسات الجامعية الذي وضعته وزارة التعليم العالي في بداية السنة الجامعية .

ويذكر ان وزارة التعليم العالي قد اعلنت تعليق الدروس الحضورية بالمؤسسات الجامعية لمدة اسبوعين بداية من 2 نوفمبر الجاري على اثر الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة في نهاية اكتوبر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا .

وذكر نفس الموقع ، انه من المنتظر ان يكرم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الدكتور محمد النوري طبيب الانعاش بمستشفى قبلي الذي اقتنى تجهيزات طبية للمستشفى بصك من ماله الخاص ولم يستطع خلاصه الى حدود اليوم .

واوضح عضو رابطة حقوق الانسان بولاية قبلي الطاهر طاهري في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام “ان الدكتور النوري لم يتمكن من تلبية دعوة رئيس الحكومة هشام المشيشي لتكريمه سابقا نظرا لاعلامه قبل يوم واحد ولعدم وجود من يعوضه بالمستشفى اضافة لوجوب خضوعه للحجر الصحي قبل السفر واجراء تحاليل كورونا .

وجاء في موقع اذاعة “راديو ماد ” ، ان المتطوعين الذين تلقوا لقاح فايزر لفيروس كورونا قالوا ” انه ترك لهم اثار جانبية بدت مشابهة ل”الثمالة الشديدة” وفقا لتقرير جديد .

واضاف الموقع ، ان تقارير الاثار الجانبية الناجمة عن اللقاح تاتي بعد ايام من اعلان شركة “فايزر” وشريكتها الالمانية “بيوتنيك “الالمانية ان التطعيم كان فعالا بنسبة 90 بالمائة في الوقاية من فيروس كورونا حيث من المتوقع ان تطلب شركات الادوية ترخيصا امريكيا لاستخدامه في حالة الطوارىء .

ونشر موقع اذاعة “جوهرة اف ام” ان الاتحاد الاوروبي حدد موعد توزيع اول جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يستمر بالتفشي في كافة انحاء العالم ووفقا للخطة التي تم وضعها سيكون هذا الموعد في الثلاثي الاول من سنة 2021 .

واشارت مديرة الوكالة الاوروبية المكلفة بالاوبئة اندريا امون ، الى ان السبيل الى اولى اللقاحات لا يزال طويلا وغير مؤكد وقد يستغرق بضعة اشهر .

ويجدر التذكير ، ان المفوضية الاوروبية قد اعلنت الاربعاء انها وافقت على عقد مع “فايزر” و” بايونتيك ” يتيح لها شراء 300 مليون جرعة لقاح .