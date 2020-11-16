نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين ليلة امس الاحد، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس “كورونا” المستجد لشخص فى ال70 من العمر، ليرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس الى 46 حالة، وتعافى في المقابل 20 مصابا لترتفع حالات الشفاء الجملية الى 862 حالة شفاء تتوزع بين 6 حالات في حومة السوق و5 حالات في جرجيس و3 حالات في ميدون وحالتي شفاء في كل من مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وبن قردان.

كما سجلت الجهة، 11 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع حسب المعتمديات الى 4 اصابات بجرجيس واصابتين اثنين في كل من سيدي مخلوف وحومة السوق وبن قردان واصابة بمدنين الجنوبية، ليرتفع عدد الاصابات الجملية منذ ظهور الفيروس الى 1185 اصابة.

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 111 حالة وفاة، وارتفعت جملة حالات التعافي الى 3346 حالة شفاء

كما سجلت الولاية 62 إصابة جديدة توزعت إلى 17 إصابة بطبلبة، و10 إصابات بالساحلين، و9 إصابات بزرمدين، و8 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بالوردانين، وإصابتين ببنبلة، وإصابتين بجمال، وإصابتين بقصر هلال، وإصابة واحدة بالبقالطة، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين غير محدد مكانها، وتطور بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 4745 إصابة

* ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان ليلة امس الاحد حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد لصيدلي في العقد السادس من العمر، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 46 حالة وفاة منذ ظهور الوباء

كما سجلت مصالح الصحة 19 إصابة جديدة بالفيروس ارتفع بموجبها عدد الإصابات إلى 867 حالة منها 71 سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية

* ولاية توزر

رصدت الإدارة الجهوية للصحة بتوزر امس الاحد 31 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع اجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة الى 948 إصابة مؤكدة

وتوزعت الإصابات الجديدة الى 20 بتوزر المدينة و7 اصابات بدقاش و 04 إصابات بمعدل إصابة واحدة في نفطة وتمغزة وحزوة وحامة الجريد.