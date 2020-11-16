جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية في علاقة بانتشار فيروس كورونا من ابرزها تسجيل 10 وفيات جديدة بكورونا في صفاقس وهي اعلى حصلية منذ بداية الوباء ونشطاء يطلقون حملة “سيب الجامع” اضافة الى تراجع في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في فرنسا واحد مطوري لقاح كوفيد 19 يتوقع عودة الحياة الى طبيعتها الشتاء القادم .

وقد افاد موقع قناة “نسمة ” ان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا حملة “سيب الجامع” تنديدا بتواصل غلق المساجد والجوامع وتعليق صلاة الجماعة في ظل انتشار فيروس كورونا رغم التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي داخل الجوامع .

واضاف الموقع ، ان النشطاء طالبوا بالعدول عن قرار الغلق ، مؤكدين التزامهم بتوفير ضمانات الحماية كالتباعد الجسدي والسجاد الخاص لكل مصل واجبارية ارتداء الكمامة للجميع ”

وذكر موقع اذاعة “شمس اف ام” ان ولاية صفاقس سجلت 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا دفعة واحدة في اعلى نسبة تعرفها الجهة منذ ظهور الوباء مما جعل العدد الجملي للوفيات جراء هذا الفيروس المستجد يقفز الى 148 حالة وفاة حسب ما جاء في تحيين الحالة الوبائية في صفاقس الصادر عن الادارة الجهوية للصحة .

واشار الى ان 9 مصابين يقيمون حاليا ب”وحدة انعاش كوفيد” بقسم العناية المركزة بالمستشفى البجامعي الحبيب بورقيبة و37 مريضا بقسم “كوفيد اوكسيجين “بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و45 بالمصحات الخاصة

واورد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” تصريحا لرئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي الذي اكد فيه ان الاسرة القضائية احصت حوالي 250 قاض مصاب بفيروس كورونا دون الكتبة والمحامين والامنيين بقصور العدالة .

واضاف المتحدث للاذاعة ، ان هذا الرقم تقريبي في ظل تكتم الدوائر الصحية عن الارقام الصحيحة .

وتطرق نفس الموقع ، الى تصريح رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص زهير المشرقي الذي افاد فيه بان نظام الافواج ستكون له عواقب وخيمة على التلميذ وهو لا يترجم مبدا تكافؤ الفرص بين المدارس العمومية والخاصة .

واضاف المتحدث ، ان هذا التمشي فتح بابا امام الدروس الخصوصية في ظروف غير صحية .

ونشر موقع اذاعة ” شمس اف ام” ، ان عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات بسبب كوفيد 19 في فرنسا شهد تراجعا كبيرا في نهاية الاسبوع الثاني من العزل العام الجديد .

وفي سياق متصل ، تطرق موقع اذاعة ” اكسبريس اف ام ” الى حديث وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران الى الصحافة الفرنسية عن مستجدات الوضع الوبائي في بلاده حيث اكد ان الفيروس قد بدا ينتقل بوتيرة ادنى بفضل الحجر مثلما وقع في شهر مارس .

واضاف ان عدد الاختبارات الايجابية بدات تنخفض منذ 10 ايام متوالية .

وجاء في موقع اذاعة ” راديو ماد ” |، ان الاستاذ الجامعي اوغور شاهين احد مؤسسي شركة ” بيونتيك ” التي شاركت في التوصل الى تركيبة اللقاح توقع عودة الحياة الىي طبيعتها الشتاء القادم بسبب اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا .

واضاف ان الشتاء الحالي سيكون شاقا حيث لن يكون للقاح اثر واضح على اعداد الاصابات بعد

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ونشر موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” عن صحيفة ” الاندبندت” ، ان شركة “مودرنا” الامريكية للتكنولوجيا الحيوية اعلنت انها طورت لقاحا جديدا مضادا لفيروس كورونا ثبتت نجاعته بنسبة 94 بالمائة .

واضاف الموقع ، انه تم اختبار اللقاح المكون من جرعتين على 30 الف شخص في الولايات المتحدة واثبت حتى الان انه امن.