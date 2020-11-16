تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية تطاوين

سجلت، ولاية تطاوين، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة في معتمدية غمراسن ناجمة عن فيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 34 حالة منذ بداية الجائحة، منها حالة واحدة فقط قبل إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي.

وتتوزع الوفيات المسجلة في ولاية تطاوين، الى 13 حالة في تطاوين الشمالية، و12 حالة في غمراسن، و4 حالات في تطاوين الجنوبية، ومثلها في بني مهيرة، وحالة وحيدة في ذهيبة.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس الى 576 حالة (38 حالة منها قبل فتح الحدود) بعد تسجيل 5 حالات جديدة، 2 منها في تطاوين الشمالية وحالة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية، والصمار، وذهيبة.

اما عدد الحالات التي انهت الحجر الصحي تماثلت للشفاء، فقد ارتفع بدوره الى 360 حالة، فيما يخضع حاليا 128 شخصا للحجر الصحي الذاتي 118 شخصا.

ويرقد 13 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين لتلقى العلاج، اضافة الى 4 مصابين آخرين يخضعون للعلاج في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

* ولاية بن عروس

سجلت، ولاية بن عروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 101 حالة تعافي من فيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ بداية الجائحة إلى 3664 حالة .

في المقابل، سجلت الجهة، 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ارتفع على إثرها عدد الوفيات إلى 136 حالة، منذ بداية الجائحة.

وارتفع عدد حالات الإصابة، أيضا، الى 3958 إصابة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

ويخضع للحجر الصحي الإجباري بمركز الإيواء ببرج السدرية 67 شخصا بعد مغادرة 14 شخصا نهاية الأسبوع الفارط.

* ولاية منوبة

لم تسجل ولاية منوبة، اليوم الاثنين، أية حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، مقابل تسجيل 32 إصابة إضافية بالفيروس.

وارتفع، بذلك عدد الحالات النشطة (مازالت حاملة للفيروس) بالجهة، إلى 720 اصابة، منها 714 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و6 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة بـ219حالة، وطبربة بـ197حالة، والجديدة بـ83 حالة، ووادي الليل بـ65حالة، ودوار هيشر بـ53 حالة، والمرناقية بـ43 حالة، وبرج العامري بـ 32 حالة، والبطان بـ28 حالة.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 1548 اصابة بفيروس “كورونا” من بينها 119 حالة وفاة و709 حالات شفاء.

* ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم الاثنين، حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، مقابل تعافي 6 حالات، وذلك إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على80 عينة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، إلى11 بالمهدية، و10 بالجم، و7 بأولاد الشامخ، وإصابة واحدة بكل من بومرداس وملول، وإصابتين (02) بقصور الساف، منهما إصابة تتعلق بحالة وفاة لشخص في 83 من عمره.

وقد ارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى1352 إصابة مؤكدة، 452 منها لاتزال حالات نشطة، مقابل وفاة 41 حالة وتعافي 859 مصابا.

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت، اليوم الاثنين، ولاية سيدي بوزيد، حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1405 إصابات، وعدد الوفيات الى 58 حالة.

في المقابل، ارتفع عدد حالات التعافي الى 975 بعد تسجيل 45 حالة شفاء جديدة.

وتتعلق الحالات المسجلة اليوم، بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية (3 حالات)، والرقاب (حالتين 02)، و4 حالات أخرى بمعدل حالة وحيدة بكل من معتمديات سيدي بوزيد الشرقية، وجلمة، وبئر الحفي، وسيدي علي بن عون.

وبلغ عدد التحاليل التي تم اجراؤها بالجهة منذ شهر فيفري الماضي، تاريخ ظهور الوباء، وبعد رفع 28 عينة إضافية اليوم، 7332 تحليلا.

* ولاية قبلي

سجّلت، ولاية قبلي، اليوم الاثنين، حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” المستجد بقسم “الكوفيد 19” بالمستشفى الجهوي، تعود الاولى لكهل اصيل مدينة دوز ويبلغ من العمر 75 سنة، والثانية لكهل اصيل مدينة قبلي يبلغ من العمر 85 سنة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المسجلة منذ ظهور الوباء الى 30 حالة، منها 29 حالة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وسجلت الجهة، أيضا، 25 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات منذ اكتشاف اول حالة ايجابية بالجهة، الى 1271 حالة، منها 1160 إصابة سجلت بعد إعادة فتح الحدود موفى جوان المنقضي.

يذكر أن معتمدية دوز من ولاية قبلي، تشهد نسقا متصاعدا من حيث عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، والذي تجاوز 423 إصابة، منها أكثر من 200 حالة لا تزال نشطة، علاوة على تسجيل 16 حالة وفاة منذ فتح الحدود مجددا في جوان الفارط، ما دفع بالمجلس البلدي الى دعوة السلطات الى اقرار الحظر الشامل بالمنطقة.

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، 10 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” دفعة واحدة، في أعلى نسبة عرفتها الجهة منذ ظهور الوباء، مما جعل العدد الجملي للوفيات جراء هذا الفيروس يرتفع إلى148 حالة.

وعرف عدد المصابين بالفيروس، بدوره ارتفاعا على إثر تسجيل65 حالة إيجابية جديدة من مجموع 240 تحليلا مخبريا تم إنجازهم يوم أمس الأحد، وهو ما رفع إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة بالجهة منذ ظهور الجائحة إلى5323 حالة.

في المقابل، سجلت الجهة،115 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء في الجهة إلى4142 شخصا.

ويقيم حاليا بقسم العناية المركزة (وحدة إنعاش كوفيد) بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة 9 مصابين، وبقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، 73 مريضا، وبالمصحات الخاصة45 مصابا بالفيروس.