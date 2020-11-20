نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين وفاة مصابين اثنين بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 52 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة، كما سجلت الجهة 42 اصابة جديدة بالفيروس، منها اطار تربوي، ليرتفع بها العدد الجملي للاصابات في القطاع التربوي الى 30 إطارا، ويرتفع إجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 1328 إصابة

وتتوزع الاصابات الجديدة الى 20 اصابة بجزيرة جربة (16 إصابة منها بجربة حومة السوق)، و12 إصابة بمعتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية، و8 إصابات ببن قردان، وإصابة (01) بكل بسيدي مخلوف وبني خداش، فيما لم تسجّل جرجيس أيّة إصابة.

كما تم تسجيل 47 حالة شفاء، 12 حالة منها بحومة السوق، و11 حالة بسيدي مخلوف، و10 حالات بجرجيس، و5 حالات بمدنين الجنوبية، و4 حالات بمدنين الشمالية، وحالتي (02) شفاء بكل من ميدون وبن قردان، وحالة (01) شفاء ببني خداش، وبذلك ترتفع حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة الى 1005 حالات شفاء.

* ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة اليوم الجمعة، 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الاصابات الى 1609 اصابات و26 حالة شفاء ليرتفع العدد الجملي الى 805 حالات، وحالتي وفاة لشخصين (رجل وامراة) من المرناقية وبرج العامري، ارتفع بهما عدد المتوفين الى 129 حالة وفاة

وتوزعت الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (213 حالة)، طبربة (172 حالة)، والجديدة (82 حالة)، ووادي الليل (60 حالة)، ودوار هيشر (54 حالة)، والمرناقية (43 حالة)، وبرج العامري (32 حالة)، والبطان (19 حالة).

* ولاية قابس

تم تسجيل حالة وفاة جديدة يفيروس “كورونا” المستجد بولاية قابس لرجل (62 سنة)، أصيل قابس الجنوبية وارتفع بذلك عدد الوفايات الى 57 حالة.

كما تم تسجيل 42 اصابة جديدة تتوزع الى 11 اصابة بالحامة، و08 اصابات بقابس الجنوبية، و07 اصابات بقابس المدينة، و05 اصابات بوذرف، و04 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بكل من غنوش ومارث، واصابة واحدة (01) بمطماطة القديمة، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بالولاية الى 2872 اصابة

* ولاية القصرين

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بولاية القصرين منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى 89 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة لمصابين اثنين من معتمديتي سبيطلة ومصاب من تالة، وتطوّرت بدورها حالات الإصابة بالوباء إلى 1855 إصابة بعد تسجيل 88 إصابة جديدة

* ولاية المنستير

ارتفع مجموع ضحايا فيروس “كورونا” المستجد إلى 124 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة، وبلوغ 5019 إصابة منها 77 إصابة جديدة، وفي المقابل تعافى 56 مصابا من الفيروس ليصبح مجموع حالات الشفاء بالولاية ا 3621 حالة تعاف.

وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 13 إصابة بالمنستير، و10 إصابات بزرمدين، و9 إصابات بقصر هلال، و8 إصابات بطبلبة، و8 إصابات بجمال، و7 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و6 إصابات ببنبلة، و5 إصابات بالمكنين، و4 إصابات بقصيبة المديوني، وإصابتين بالوردانين، وإصابتين (02) ببني حسان، وإصابة (01) بالبقالطة وإصابتين (02) غير محدد مكانها.

* ولاية قبلي

ارتفعت حالات الوفاة منذ فتح ظهور فيروس “كورونا” بولاية قبلي إلى 42 حالة، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة خلال ال48 ساعة الأخيرة، كما تم تسجيل 88 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ اكتشاف أول حالة إيجابية بالجهة إلى 1532 حالة، تم تسجيل 1421 حالة منها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس.

* ولاية نابل

سجلت ولاية نابل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 135 حالة، وتعلقت حالة الوفاة الأولى بامرأة(75 سنة) أصيلة معتمدية دار شعبان الفهري، في حين تعود الحالة الثانية لطبيب (58 سنة) أصيل معتمدية الحمامات، وحالة الوفاة الثالثة لرجل (في ال70 من العمر) أصيل معتمدية نابل

كما تم تسجيل 97 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 5517 حالة من بينها 1398 حالة نشيطة (لا تزال حاملة للفيروس)، وبلغ مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى 3986 حالة من بينها 98 حالة تم رفع العزل الصحي عنها خلال الساعات ال24 الأخيرة.

وتتوزع الإصابات الجديدة إلى 21 حالة بمعتمدية نابل، و16 اصابة بمعتمدية الحمامات، و12 اصابة بمعتمدية بني خيار، و11 اصابة بمعتمدية قليبية، و7 حالات بكل من معتمديتي قرمبالية ومنزل تميم، و5 حالات بمعتمديات سليمان وقربة ودار شعبان الفهري، و3 حالات بمعتمدية الهوارية، وحالتين (02) بمعتمدية الميدة، وحالة (01) بمعتمديات وبني خلاد ومنزل بوزلفة وبوعرقوب.

* ولاية قفصة

تسبّب فيروس “كورونا” المستجد خلال الساعات ال24 الأخيرة، في وفاة شخصين من ولاية قفصة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالجهة جرّاء هذا الوباء إلى 50 وفاة، في حين تم تسجيل تعافى 774 مصابا

كما تم رصد 39 إصابة جديدة بالفيروس توزعت على معتمدية قفصة الجونبية (28 إصابة) والرديف (7 إصابات)، في حين تتوزّع بقية الإصابات على معتمديات المتلوي بإصابتين (02) وأم العرائس والمظيلة بحساب إصابة (01) بكلّ منهما، وهو ما يرفع مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي الى 1304 حالات