صفاقس: رصد 101 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و4 وفيات و95 حالة شفاء في آخر حالة وبائية بالجهة

رصدت ولاية صفاقس 101 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد (من مجموع 413 تحليلا منجزا) و4 وفيات و95 حالة شفاء في آخر حالة وبائية بالجهة، أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية.

وبلغ بناء على هذه المعطيات الجديدة إجمالي الوفيات بالجهة منذ ظهور الوباء، 156 حالة وفاة والعدد الجملي للحالات المسجلة لحاملي الفيروس 5761 حالة، وعدد المتعافين 4559 شخصا، في حين فاق عدد التحاليل المنجزة لتقصي الوباء 25 ألفا و900 تحليل.

وتشير المعطيات الخاصة بالمصابين المتكفل بهم في المؤسسات والوحدات الاستشفائية المختلفة بالجهة إلى أن عدد المقيمين بقسم العناية المركزة بوحدة “كوفيد إنعاش” بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ارتفع إلى 12 حالة، وعدد المصابين المقيمين بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر إلى 78 مريضا في حين نزل عدد المقيمين بالمصحات الخاصة إلى 34 مصابا.