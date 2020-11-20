سليانة-كوفيد19: تسجيل 24 إصابة جديدة وارتفاع اجمالي الإصابات إلى 998 حالة

سجلت ولاية سليانة، اليوم الجمعة، 24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” أظهرتها نتائج عدد من التحاليل التي رفعت بتاريخ 18 نوفمبر الجاري.

وبيّن كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، في تصريح لـ”وات”، أن الإصابات الجديدة المسجّلة تتوزع بين 16 حالة بسليانة المدينة، و4 حالات بالروحية، و3 بالعروسة، وحالة واحدة بقعفور.

هذا وبلغ إجمالي عدد الإصابات في ولاية سليانة منذ بداية الجائحة إلى غاية مساء اليوم، 998 حالة إصابة مؤكدة منها 54 حالة وفاة، وفق ذات المصدر.