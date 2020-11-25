عاجل-قتلت منذ اكثر من سنة: العثور على جثة فتاة في بئر بمنزل تميم..وهذه التفاصيل..

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2020/11/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نجحت وحدات فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم ومركز الامن بقربة الجنوبية،في إماطة اللثام على اختفاء فتاة في العقد الثالث من العمر اصيلة قربة كانت فقدت منذ فيفري 2019.

وأكد مصدر امني لاذاعة جوهرة أف أم، أن الوحدات الامنية تمكنت أمس من ايقاف صديقة المفقودة وهي مفتش عنها منذ فترة وبالتحقيق معها ومجابهتها بالقرائن والحجج اعترفت ان صديقتها قد قُتلت على يد شاب اثناء جلسة خمرية، وقام الأخير بالقاء جثتها بأحد الأبار في الجهة بمعية شاب اخر.

وتم إثر ذلك القاء القبض على الشابين، واستكمال التحقيق معهم واحالتهم على انظار العدالة.
هذا وقد تم اليوم اسخراج الهيكل العظمي للفتاة من البئر بقربة وفق المصدر ذاته.

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