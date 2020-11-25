تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية بنزرت

سجلت، ولاية بنزرت، اليوم الأربعاء، إصابة 16 شخصا بفيروس “كورونا”، الى جانب حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليبلغ اجمالي الوفيات بالجهة 157 حالة.

وبلغ العدد الجملي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 3190 إصابة وذلك منذ بدء الجائحة، مقابل 2775 حالة تعافي.

ويتوزع مجموع الإصابات حسب المعتمديات على، بنزرت الشمالية بعدد 1076 إصابة، وجرزونة بـ173 إصابة، وبنزرت الجنوبية بـ114 إصابة، وسجنان بـ50 إصابة، وجومين بـ7 إصابات، وماطر بـ289 إصابة، وغزالة بـ11 إصابة، ومنزل بورقيبة بـ215 إصابة، وتينجة بـ39 إصابة، وأوتيك 24 إصابة، وغار الملح بـ48 إصابة، ومنزل جميل 148 إصابة، والعالية بـ287 إصابة، وراس الجبل بـ334 إصابة.

ويخضع 52 شخصا بالجهة للمراقبة الطبية بمسلك ” كوفيد-19″ .

* ولاية المهدية

ارتفع عدد الحالات الحاملة لفيروس “كورونا” بولاية المهدية، اليوم الأربعاء، إلى 469 حالة، بعد تسجيل 22 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ65 عينة، إلى 11 بالجم، و4 بالمهدية، و3 بسيدي علوان، وإصابتين بأولاد الشامخ، وإصابة واحدة في كل من بومرداس والشابة.

وبينت النتائج المخبرية ذاتها، تعافي 56 مصابا بالفيروس ما رفع العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1149 حالة.

* ولاية سوسة

سجّلت، ولاية سوسة، اليوم الاربعاء، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس، الى 220 حالة وفاة منذ بداية ظهور الجائحة، منها 212 وفاة تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود.

وسجّلت الجهة، أيضا، من بين نتائج 326 عيّنة 63 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الجائحة الى 7275 إصابة، 7186 إصابة منها منذ إعادة فتح الحدود، من بينهم 103 مصابين يقيمون بأقسام “كوفيد-19” بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة.

وشملت هذه النتائج، أيضا، 13 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس “كورونا” بولاية سوسة منذ تاريخ إعادة فتح الحدود، الى 3515 حالة شفاء، في حين لايزال 3459 مريضا في حالة متابعة ومراقبة طبيّة.

* ولاية سيدي بوزيد

سجلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 8 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات الى 1601 حالة، منها 1123 حالة شفاء، و65 حالة وفاة، 25 مستوردة والباقي محلية .

وتخص حالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة، اليوم الاربعاء، معتمدية سيدي بوزيد الغربية بـ4 اصابات، والرقاب وجلمة بإصابتين (02) لكل منهما.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تمّ إجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي 7872 تحليلا بعد رفع 80 عينة اليوم الاربعاء.

* ولاية الكاف

سجّلت ولاية الكاف، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي المتعلق بفيروس “كورونا” المستجد يوم الاثنين المنقضي، 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، و76 حالة ايجابية من مجموع اجراء 114 تحليلا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 75 حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة إلى 2418 إصابة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

في المقابل، تعافى 2014 شخصا من المرض، ولا يزال 387 شخصا في الحجر الصحي، 236 منهم في مدينة الكاف، و60 في الدهماني، و40 في القصور التي بدأ ينتشر فيها الفيروس بشكل ملحوظ نظرا لتزايد عدد الاصابات المسجلة يوميا.

ويقيم حاليا 40 مصابا في المستشفيات، 3 منهم في الانعاش.

* ولاية تونس

تراجع عدد الوفيات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا” في ولاية تونس من 16 وفاة يوم 29 أكتوبر الماضي، إلى حالة وفاة واحدة يوم أمس الثلاثاء، ليبلغ إجنالي الوفيات بالولاية إلى 409 حالات منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط.

وسجلت الولاية، يوم أمس أيضا، 55 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 4017 حالة منذ إعادة فتح الحدود.

وتعدّ ولايو تونس حاليا 750 حالة حاملة للفيروس، فيما اتم 3267 شخصا فترة الحجر الصحي.

وبالنسبة إلى عدد الأشخاص المقيمين في المستشفيات، فقد بلغ عددهم 405 أشخاص، منهم 188 شخصا مقيما في المستشفيات العمومية، و217 شخصا يرقدون في المصحات الخاصة.