اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية قفصة

سجّلت، ولاية قفصة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، 3 حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ما يرفع مجموع الوفيات جرّاء الإصابة بهذا الفيروس بالجهة إلى 71 حالة وفاة.

وكشفت التحاليل المخبرية المجراة على 238 عينة، عن إصابة 55 شخصا بالفيروس، سجل أغلبها بمعتمدية قفصة الجنوبية بـ30 إصابة، أمّا بقية الإصابات فتوزعت على معتمديات القصر بـ9 إصابات، والرديف بـ6 إصابات، والمظيلة بـ 5 إصابات، والقطار بإصابتين إثنتين. كما طالت الإصابات الجديدة معتمديات المتلوي وسيدي عيش والسند بحساب إصابة واحدة بكل معتمدية منها.

ويرتفع، بذلك مجموع المصابين الذين لازالوا حاملين لفيروس “كورونا” بقفصة إلى حدود 650 مصابا، من بينهم عدد من المصابين يقيمون بأقسام “كوفيد-19” بمستشفيات قفصة، والمتلوي، والرديف.

وبلغ مجموع المصابين منذ بدء إنتشار الفيروس في مارس الماضي، 1646 مصابا، توفّي من بينهم 71 شخصا، وتعافى منهم 931 مصابا.

* ولاية سوسة

سجلت، ولاية سوسة، اليوم الجمعة، 5 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بالجهة، الى 227 حالة، منها 219 حالة وفاة سجلت بعد اعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي.

وسجّلت، الجهة كذلك، 49 إصابة جديدة بالفيروس أكدتها نتائج تحليل 251 عينة، ليرتفع اجمالي الحالات المؤكدة بالجهة منذ اكتشاف أول اصابة الى 7380، منها 7291 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود.

وشهد عدد الإصابات في صفوف الاطارات الطبية وشبه الطبية بدوره ارتفاعا، ليبلغ 435 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات إضافية .

ويقيم حاليا، 95 مصابا بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة، من بينهم 23 مصابا في حالة انعاش، الى جانب 18 مصابا أصيلي ولايات أخرى.

* ولاية تطاوين

سجّلت، ولاية تطاوين، اليوم الجمعة، 10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تتوزع الى إصابتين (02) في تطاوين الشمالية، و6 في تطاوين الجنوبية، واصابة واحدة (01) في غمراسن، ومثلها في الصمار، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات الى 803 اصابات، 38 منها قبل إعادة فتح الحدود في جوان الماضي.

في المقابل، ارتفع عدد حالات الشفاء، الى 525 حالة، فيما يواصل 170 مصابا الخضوع لإجراء الحجر الصحي الذاتي.

ويخضع حاليا 8 مصابين بفيروس “كورونا” للعلاج بقسم “كوفيد-19” في المستشفى الجهوي بتطاوين، و11 آخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

ولم تسجل الجهة، حالات وفاة جديدة بفيروس “كورونا” وذلك لليوم الثالث على التوالي، ليستقر اجمالي الوفيات في حدود 57 حالة، 24 منها في تطاوين الشمالية، و14 في غمراسن، و9 في تطاوين الجنوبية، و04 في بني مهيرة، واثنان (02) في البئر الاحمر، ومثلهما في ذهيبة، وحالة واحدة في رمادة، وأخرى في الصمار.

* ولاية المهدية

سجّلت، ولاية المهدية، اليوم الجمعة، أعلى عدد يومي للإصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة بعد رصد 79 إصابة جديدة أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ159 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 28 بالجم، و21 بالمهدية، و17 بقصور الساف، و6 بالسواسي، إلى جانب 4 ببومرداس، وإصابتين بالشابة، وإصابة واحدة بسيدي علوان.

في المقابل، وتعافي 50 مصابا من الفيروس، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1250 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس بالجهة، منذ 8 مارس الفارط، تاريخ تسجيل أول إصابة، 1755 إصابة، منها 52 حالة وفاة و453 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

* ولاية الكاف

سجلت ولاية الكاف، اليوم الجمعة، حالتي وفاة و53 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك من مجموع نتائج تحليل 101 عينة.

وارتفع عدد الوفيات في حصيلة جديدة إلى 79 حالة، وعدد الاصابات بالفيروس الى 2518 حالة مؤكدة، وذلك منذ بداية انتشار الوباء في الجهة.

في المقابل، شهد عدد الأشخاص الذين يقيمون في المستشفيات انخفاضا الى 34 شخصا، إثنان (02) منهم في الانعاش، مع تسجيل 2091 حالة تعافي من الفيروس.

* ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الجمعة، 26 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وحالة وفاة تعود لامراة من معتمدية الرقاب، مقابل 29 حالة شفاء.

وارتفع بذلك، العدد الجملي للإصابات الى 1656 حالة، منها 1171 حالة شفاء، و66 حالة وفاة، 25 مستوردة والباقي محلية، وذلك منذ ظهور الجائحة.

وسجلت معتمدية سيدي بوزيد الغربية أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات بـ754 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ217 إصابة، والسبالة بـ128 إصابة، والرقاب بـ93 إصابة، وبن عون بـ83 إصابة، وجلمة بـ77 إصابة، وبئر الحفي بـ74 إصابة، والمكناسي بـ64 إصابة، واولاد حفوز بـ62 إصابة، والسوق الجديد بـ42 إصابة، والمزونة بـ35 إصابة، ومنزل بوزيان بـ16 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ11 إصابة.

وبلغ إجمالي التحاليل المنجزة بالجهة منذ شهر فيفري الماضي، 7988 تحليلا، بعد رفع 69 عينة إضافية اليوم، كما ارتفع عدد المصابين من اطارات واعوان الصحة الى 137 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

* ولاية منوبة

سجّلت، ولاية منوبة، اليوم الجمعة، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، دون رصد حالات وفاة إضافية، لتبلغ الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة، 2002 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 144 حالة وفاة.

وارتفع بذلك، عدد الحالات النشيطة (الحاملة للفيروس)، الى 708 حالات، منها 701 حالة محل ايواء ذاتي، و7 حالات بالمستشفيات، فيما استقر عدد حالات الشفاء منذ بداية الجائحة في حدود 1151 حالة، متجاوزا عدد الحالات النشيطة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة بـ241 حالة، وطبربة بـ156 حالة، والجديدة بـ79 حالة، ووادي الليل بـ67 حالة، والمرناقية بـ72 حالة، ودوار هيشربـ52 حالة، وبرج العامري بـ32 حالة، والبطان بـ24 حالة.

* ولاية أريانة

بلغ اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، في ولاية أريانة، منذ انتشار الجائحة والى حدود اليوم الجمعة، 3689 اصابة مؤكدة، منها 3616 اصابة محلية، و73 اصابة مستوردة.

وارتفع اجمالي الوفيات بالفيروس ليبلغ 139 حالة وفاة، منها 48 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الشهر الجاري،.

وتوزّعت الاصابات بالفيروس، بين الاناث بـ1930 اصابة، والذكور بـ1759 اصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس بالجهة 3123 حالة.

يشار الى انه تم تسجيل 3590 اصابة مؤكدة بالفيروس بالجهة منذ إعادة فتح الحدود موفى شهر جوان الفارط، منها 3551 اصابة محلية و39 اصابة مستوردة، توزعت بين جنس الاناث بـ1875 اصابة والذكور بـ1715 اصابة.

اما عدد الوفايات المسجلة، فبلغ 134 حالة وفاة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام من الفيروس 3029 حالة.

* ولاية قبلي

سجلت، ولاية قبلي، بين عشية أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، 4 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات منذ ظهور هذا الوباء بالجهة الى اليوم، الى 67 حالة، منها 66 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط.

وتم، ايضا، تسجيل 58 حالة ايجابية جديدة للاصابة بالفيروس بالجهة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات المؤكدة المسجلة منذ اكتشاف اول اصابة الى اليوم، الى 1915 إصابة، منها 1804 إصابة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود.

* ولاية زغوان

سجّلت، ولاية زغوان، اليوم الجمعة، 25 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، منها 6 حالات تم رصدها لدى سجناء بالسجن المدني بصواف من جملة 10 عينات تم رفعها للكشف عن الفيروس.

وقد تم وضع المصابين في مكان معزول لقضاء فترة الحجر الصحي الاجباري، كما تحول فريق طبي مختص الى المؤسسة السجنية لاجراء عمليات تقصي لبقية السجناء وكافة العاملين بها ورفع عينات للحالات المشتبهة .

وارتفع إجمالي الاصابات بالفيروس على إثر الحالات الجديدة، إلى 1076 حالة، تم تسجيلها بالجهة منذ إعادة فتح الحدود، منها 81 حالة سجلت لدى إطارات طبية وشبه طبية.