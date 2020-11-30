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المنستير: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 5535 إصابة منذ مارس الماضي

2020/11/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية المنستير منذ 15 مارس، تطورا في العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد إلى 5535 حالة بعد تسجيل 45 إصابة إيجابية جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة مساء امس الأحد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة حمودة الببة (وات).

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات بولاية المنستير إلى 13 إصابة بطبلبة، و9 إصابات بالساحلين، و8 إصابات بالمنستير، و6 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين (02) ببنبلة، وإصابتين (02) بزرمدين.

وسجلت الجهة تطورا في مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء والتي بلغت 4219 حالة بعد تعافي 30 حالة جديدة من فيروس “كورونا” المستجد، وارتفع مجموع الأشخاص الّذين أكملوا فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري إلى 29 ألفا و915 شخصا.

ويوجد في الحجر الصحي الذاتي 2647 شخصا في حين لم تسجل الجهة منذ 24 نوفمبر الجاري أية حالة مشتبه في إصابتها في الحجر الصحي الاجباري، حسب ذات المصدر.

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