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سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 28 حالة إصابة جديدة

2020/12/02 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 28 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ارتفع معها العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1793 حالة اصابة من بينها 11 حالات تقيم بالمستشفيات، و72 حالة وفاة، وفق ما به أفاد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الاحمدي، “وات”.

وتتوزع الاصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” منذ بداية انتشار المرض حسب المعتمديات على سيدي بوزيد الغربية بـ 812 حالة، والرقاب بـ 111 حالة، وسوق الجديد بـ 47 حالة، والمزونة بـ 35 حالة، ومنزل بوزيان بـ 25 حالة، وسيدي علي بن عون بـ 85 حالة، والسعيدة بـ 12 حالة، وأولاد حفوز بـ 67 حالة وبسيدي بوزيد الشرقية بـ 238 حالة، والسبالة 130 حالة، وجلمة بـ 86 حالة، وبئر الحفي بـ 79 حالة، والمكناسي بـ 66 حالة.

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