سيدي بوزيد: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 28 بالمائة

تقدّم موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد بنسبة 28 بالمائة، وذلك إلى حدود بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث تم جني حوالي 21 الف طن من جملة 73 الف طن قدّرت لصابة هذا الموسم، حسب ما ذكرته، اليوم الخميس، رئيسة قسم الإرشاد والإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، مفيدة قادري، في تصريح لـ”وات”.

وبيّنت قادري أنه تم تحويل حوالي 13 الف طن من الكمية التي جنيت في 65 معصرة تشتغل هذا الموسم، معتبرة أن صابة هذا الموسم ضعيفة واقل من المعدل العام لإنتاج الجهة الذي يصل الى 90 ألف طن نظرا لحالة الجفاف التي كانت خلال موسم تنوير أشجار الزيتون مما أثر سلبا على الإنتاج الذي سجل نقصا تراوح بين 20 و40 بالمائة في بعض المناطق.

يشار الى ان تسعيرة الجني قد حددت ب220 مليما للكلغ، وتسعيرة العصر من 110 الى 130 مليما لنظام الضغط، في حين تراوح سعر تسويق الكلغ من الزيتون بين 1170 و1432 مليما.

وتحتل غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد حوالي 50 بالمائة من جملة المساحات الصالحة للزراعة، حيث تبلغ أكثر من 284 ألف هكتار، منها 18 ألفا و800 هكتار سقوي، و264 ألف هكتار بعلي، وهي تمثل 87 بالمائة من الأشجار المثمرة، ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزياتين الذي تجاوز 11 مليون شجرة.