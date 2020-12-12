منظمة الصحة العالمية تؤكد ان “الحاجز المناعي” من اللقاحات “لا يزال بعيد المنال”

نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

عاجل: عودة الرحلات الجويّة بين ليبيا وصفاقس بداية من هذا التاريخ

عمره 19 سنة: تفاصيل القبض على شخص محل 06 مناشير تفتيش

اليوم..تواصل التقلبات الجوية..

2020/12/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تتواصل التقلبات الجوية اليوم السبت والأمطار الرعدية حاضرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.. الامطار تكون احيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد باماكن محدودة..
شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س.. النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج..
تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و16 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 16 و20 ببقية الجهات كما تصل إلى 22 محليا بالجنوب..

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn