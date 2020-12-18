هام: اقتحام نزل اقامة الوفد الحكومي بقفصة.. وهذه التفاصيل

بالارقام: آخر تطورات الوضع الوبائي في الوسط المدرسي..

عاجل: هذا موعد الاعلان عن الاجراءات الاستثنائية لاحتفالات ليلة رأس السنة

اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

المهدية – كوفيد 19: تسجيل 48 إصابة جديدة أغلبها بالدائرة الصحية بالمهدية

2020/12/18 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

كشفت نتائج تحاليل 160 عينة لتقصي فيروس “كورونا” بولاية المهدية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بالفيروس أغلبها بالدائرة الصحية بالمهدية، إلى جانب تسجيل حالة وفاة لمواطن أصيل الشابة، يبلغ من العمر 71 سنة، وفق بلاغ الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 19 بالدائرة الصحية بالمهدية، و9 بكل من بومرداس والجم، و7 بالسواسي وإصابتين (02) بقصور الساف ،وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وأشارت الإدارة الجهوية للصحة، في المقابل، إلى تعافي 34 مصابا بالفيروس مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1971 حالة.
وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، 2676 إصابة منها 73 حالة وفاة و632 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn