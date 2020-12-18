المهدية – كوفيد 19: تسجيل 48 إصابة جديدة أغلبها بالدائرة الصحية بالمهدية

كشفت نتائج تحاليل 160 عينة لتقصي فيروس “كورونا” بولاية المهدية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 إصابة جديدة بالفيروس أغلبها بالدائرة الصحية بالمهدية، إلى جانب تسجيل حالة وفاة لمواطن أصيل الشابة، يبلغ من العمر 71 سنة، وفق بلاغ الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 19 بالدائرة الصحية بالمهدية، و9 بكل من بومرداس والجم، و7 بالسواسي وإصابتين (02) بقصور الساف ،وإصابة واحدة بأولاد الشامخ.

وأشارت الإدارة الجهوية للصحة، في المقابل، إلى تعافي 34 مصابا بالفيروس مما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 1971 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، 2676 إصابة منها 73 حالة وفاة و632 حالة نشطة (حاملة للفيروس).