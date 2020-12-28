منح لأبناء التونسيّين المقيمين بالخارج

يتعين على الطلبة التونسيين أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج، والمزاولين للتعليم العالي بالمؤسسات العمومية في تونس تقديم مطالبهم للبعثات الديبلوماسية بالخارج الراجعة إليها العائلة المقيمة بالنظر في أجل لا يتجاوز 15 جانفي 2021 من أجل التمتع بمنحة شهرية.

ويستوجب على هؤلاء الطلبة سحب المطبوعة الخاصة بهذه المنحة من موقع الواب الخاص بديوان الخدمات الجامعية الراجع إليها الطالب بالنظر (ديوان الخدمات الجامعية بالشمال، ديوان الخدمات الجامعية بالوسط، ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب)، وتقديم ملفاتهم إلى البعثات الديبلوماسية مرفقة بوثيقة تبين الأجر الأدني المضمون في بلد الإقامة.

ويتمتع الطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج الذين يزاولون تعليمهم العالي بالمؤسسات العمومية في تونس بمنحة شهرية إذا كان الدخل الصافي السنوي للأولياء المترشحين يقل عن الأجر الأدنى السنوي المضمون في بلد الإقامة.

مع العلم أن الطلبة أبناء العائلات التونسية المقيمة بالخارج من المتحصلين على المنحة الوطنية يتمتعون أيضا بمجانية السفر ذهابا وإيابا بين تونس ومقر إقامة العائلة مرة في السنة.

وستقوم البعثات الديبلوماسية بإحالة الملفات الواردة إليها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أجل لا يتجاوز 31 جانفي 2021، حسب بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.