رئيس الحكومة هشام المشيشي يدشّن قسم الأمراض الجرثومية والمعدية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة

دعماً منها لمجابهة جائحة كورونا قامت مخابر يونيماد لصاحبها رضا شرف الدين بإعادة تهيئة وتجديد وحدة الأمراض الجرثومية والمعدية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة ليكون بذلك أول قسم من نوعه في تونس وفي شمال إفريقيا بحسب المواصفات العالمية.

يذكر أن إعادة التهيئة انطلقت في شهر ماي الفارط واستغرقت أربعة أشهر وقد شملت أيضاً أشغال توسعة وتحديث من 6 إلى 8 أسرة بالإضافة إلى تجديد قسم الإدارة التابع للوحدة وقد بلغت كلفة المشروع 2 مليــون دينــار.

كما قامت مخابر يونيماد خلال الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد منذ شهر مارس الفارط باقتناء 5 أجهزة تنفس اصطناعية تبلغ قيمتها 170 ألف دينار وسيارة إسعاف مجهزة بما يعادل 96 ألف دينار بالإضافة إلى تقديم مساعدات تتمثل في أدوية بكلفة 150 ألف دينار ومعقم الأيدي بما يناهز 40 ألف دينار ومساعدات غذائية بما قيمته 70 ألفا دينار.

ويعزز هذا المشروع مجهود الحكومة في مجابهة الأمراض الجرثومية والمعدية ويكرس التعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه خير المنظومة الصحية بالبلاد.

وقد دشّن السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة صباح يوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 هذا القسم بالمستشفى الجامع