توننداكس” ينهي اسبوع المعاملات محققا ربحا طفيفا في حدود 2ر0 بالمائة”

عرفت بورصة الاوراق المالية نوعا من الحركية مع دخول سهم “تامنيات مغربية” السوق وينهي مؤشرها المرجعي “توننداكس” اسبوع المعاملات محققا ربحا طفيفا في حدود 2ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 93ر6884 نقطة مقلصا تبعا لذلك خسائره منذ بداية السنة الى 3ر3 – بالمائة، حسب الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وحافظ حجم التداول على مستوى ايجابي بفضل تداول سبع كتل اسهم بقيمة 6ر12 مليون دينار حول سهم شركة “تامينات مغربية” خلال عملية التدوال الاولى لاندراجه. وكانت المعاملات الاجمالية خلال الاسبوع الممتدة من 28 الى 31 ديسمبر 2020، قيّمة لتصل الى 4ر44 مليون دينار، اي بحجم يومي بمعدل 1ر11 مليون دينار.

واحتل سهم “تواصل” القابضة قائمة الارتفاعات للاسبوع الرابع على التوالي، ليرتقي بنسبة 4ر9 بالمائة بقيمة 700ر0 دينار وحجم معاملات بقيمة 1ر2 مليون دينار. وسجل السهم تحسنا بنسبة 180 بالمائة منذ بداية السنة.

ونما سهم شركة “سيرياليس” بنسبة 9ر5 بالمائة بقيمة 200ر9 د. وكان اداء الشركة منذ بداية السنة ايجابيا في حدود 2ر54 بالمائة.

في المقابل كان سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي الاسوء اداء ليفقد ما نسبته 7ر12 بالمائة وينهي معاملاته الاسبوعية في حدود 370ر12 دينار وحجم معاملات بقيمة الف دينار.

وهيمن سهم “تامينات مغربية” على معاملات هذا الاسبوع ليستقطب معاملات بقيمة 2ر14 مليون دينار، اي ما يعادل 32 بالمائة من اجمالي المبادلات في بورصة تونس خلال الاسبوع الممتد على اربع ايام فقط باعتبار ان غدا الجمعة عطلة للاحتفال بالسنة الادارية الجديدة 2021