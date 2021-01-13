عاجل: اقرار اجراءات جديدة بخصوص التنقل

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها اليوم 13 جانفي 2021، أنّه تقرّر الإقتصار في النقل الحضري بجميع مكوناته المنتظم وغير المنتظم على الطرقات والنقل بين المدن على الأسلاك النشيطة وأعوان الصحّة وبعض الحالات القصوى والضرورية.

وأكّدت الوزارة أنّه، تمّت جملة من الاجراءات لتوفير النقل قصد تأمين عودة الطلبة والمواطنين إلى مدنهم خلال 24 ساعة بداية من صباح اليوم الأربعاء 13 جانفي2021، إضافة إلى الدعوة لإعادة جدولة الرحلات الداخلية للخطوط التونسية السريعة بشكل يضمن الحد الأدنى من الربط الجوي الداخلي.

وأوضحت أنّه ابتداء من يوم الإثنين 18 جانفي 2021 تستأنف خطوط النقل العمومي بجميع مكوناته مع ضرورة احترام توقيت حظر الجولان.

وذكرت الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات لمواصلة إسداء خدمات النقل عبر المعابر الحدودية والنقل الجوي عبر المطارات والنقل البحري عبر الموانئ بنسق اعتيادي ويستثنى من تطبيق الحجر الصحي الذين تستوجب طبيعة نشاطهم مواصلة العمل مع إلزامية تقديم ترخيص من رئيس المؤسسة يثبت ضرورة مباشرتهم لعملهم على عين المكان والمسافرين المغادرين أو القادمين شريطة الإستظهار بتذكرة السفر وجواز السفر عند الذهاب أو العودة.

كما يتواصل العمل بالإجراءات المتعلقة بالترخيص بنقل البضائع خاصة منها الحيوية والمنتوجات المرتبطة بعمليات التصدير والتوريد على مدار الساعة وبكامل تراب الجمهورية خلال فترة حظر الجولان وفترة الحجر الصحي الشامل، وذلك شرط استظهار السائق بترخيص أو بإذن بمهمّة من صاحب المؤسسة أو الناقل.

وجدّدت وزارة النقل واللوجستيك دعوتها كافة المواطنين إلى ضرورة احترام الإجراءات الصحية المتعلّقة خاصّة بإلزامية ارتداء الكمامات مع تجنب التنقّل، إلا للضرورة القصوى ولأسباب صحية مستعجلة.

ونبّهت الوزارة كافة مستعملي وسائل النقل بوجوب الإمتثال لتعليمات الوحدات الأمنية حرصا على معاضدة الجهود الوطنية لمكافحة تفشي فيروس كوفيد 19.