عاجل: وزارة الصحة تتفاوض من أجل جلب اللقاح الروسي.. والوزير يحذّر

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2021/01/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال مدير معهد باستور عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الهاشمي الوزير، أن إنتهاء فترة الحجر الصحي الشامل الاثنين المقبل لا يعني العودة إلى الحياة العادية لأنّه سيكون هنالك نوع من الحجر الصحّي الموجّه.

وأكّد الوزير أن 4 أيام من الحجر الصحي الشامل لا تكفي لكسر حلقات العدوى لأن العملية تستوجب 15 يوما كحد أدنى.

و في ما يتعلق بالتلاقيح، أكد الوزير أن لقاءا عن بعد جمع وزير الصحة بفريق طبي روسي لاقتناء تليقيح سبوتنيك، و في صورة تم الاتفاق مع الطرف الروسي فإن الدفعة الأولى من التلقيح ستصل إلى تونس بداية شهر فيفري المقبل في حين تصل تلاقيح مبادرة كوفاكس إلى تونس في شهر أفريل القادم.

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