عاجل: وزير الصحة يؤكد ان اللجنة العلمية إقترحت فرض حجر صحي شامل كل نهاية أسبوع

تفاصيل الاطاحة بشبكة مغاربية في تزوير العملة والاتجار بالآثار

امطار متفرقة في بعض مناطق الشمال بداية نهار السبت وانخفاض نسبي في درجات الحرارة

القصرين: إيقاف شاب بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على الاعتداء على الأمنيين

مدنين : تسجيل 3 وفيات و94 اصابة جديدة بفيروس كورونا 87 اصابة منها محلية

2021/01/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة 3 وفيات بسبب فيروس كورونا و94 اصابة جديدة بهذا الفيروس منها 7 اصابات وافدة و87 اصابة محلية ليرتفع عدد الوفيات الجملية منذ ظهور الوباء الى 224 حالة وفاة واجمالي الاصابات الى 6204 اصابة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة جغرافيا كل المعتديات التسعة بالولاية الا ان اكثر حصيلة تتواصل بمعتمدية جربة حومة السوق مسجلة 28 اصابة ثم معتمديتي ميدون وجرجيس ب14 اصابة فبن قردان 13 اصابة ومدنين الشمالية 8 اصابات ومدنين الجنوبية 6 اصابات واجيم اصابتين اثنين وكل من سيدي مخلوف وبني خداش اصابة واحدة.

وسجلّت الجهة 89 حالة شفاء جاءت 47 منها بجزيرة جربة بين معتمديتي حومة السوق وميدون و16 حالة شفاء بجرجيس و14 ببن قردان و5 بمدنين الشمالية و3 ببني خداش وحالتي شفاء بمدنين الجنوبية وحالة شفاء بسيدي مخلوف وبذلك يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4453 حالة شفاء.
ويذكر انه في اطار الاستعداد للتلقيح ضد كوفيد 19 انعقدت يوم امس جلسات محلية بمختلف المعتمديات للاعداد اللوجستي لانطلاق الحملات وخاصة على مستوى توفير الفضاءات المعدة للغرض.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn