مدنين : تسجيل 3 وفيات و94 اصابة جديدة بفيروس كورونا 87 اصابة منها محلية

سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة 3 وفيات بسبب فيروس كورونا و94 اصابة جديدة بهذا الفيروس منها 7 اصابات وافدة و87 اصابة محلية ليرتفع عدد الوفيات الجملية منذ ظهور الوباء الى 224 حالة وفاة واجمالي الاصابات الى 6204 اصابة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة جغرافيا كل المعتديات التسعة بالولاية الا ان اكثر حصيلة تتواصل بمعتمدية جربة حومة السوق مسجلة 28 اصابة ثم معتمديتي ميدون وجرجيس ب14 اصابة فبن قردان 13 اصابة ومدنين الشمالية 8 اصابات ومدنين الجنوبية 6 اصابات واجيم اصابتين اثنين وكل من سيدي مخلوف وبني خداش اصابة واحدة.

وسجلّت الجهة 89 حالة شفاء جاءت 47 منها بجزيرة جربة بين معتمديتي حومة السوق وميدون و16 حالة شفاء بجرجيس و14 ببن قردان و5 بمدنين الشمالية و3 ببني خداش وحالتي شفاء بمدنين الجنوبية وحالة شفاء بسيدي مخلوف وبذلك يرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الوباء الى 4453 حالة شفاء.

ويذكر انه في اطار الاستعداد للتلقيح ضد كوفيد 19 انعقدت يوم امس جلسات محلية بمختلف المعتمديات للاعداد اللوجستي لانطلاق الحملات وخاصة على مستوى توفير الفضاءات المعدة للغرض.