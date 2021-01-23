الكاف : تسجيل حالتي وفاة جديدة و 24 اصابة بفيروس الكورونا

سجّلت ولاية الكاف اليوم السبت حالتي وفاة جديدتين و24 إصابة بفيروس الكورونا وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 69 عيّنة تم رفعها بتاريخ 21 جانفي الجاري ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 144 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4554 حالة شفي منها 4274 شخصا وفق آخر تحيين للوضع الوبائي أوردته اليوم الإدارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة أن الجهود متواصلة لاحتواء انتشار الفيروس مشيرا أن 37 شخصا لازالو يقيمون في المستشفيات ومنهم ثمانية في اقسام الانعاش.

وأضاف أن 280 شخصا يخضعون إلى الحجر الصحي وهم يمثلون حصيلة الاصابات بالفيروس خلال العشرة الايام الاخيرة على حدّ توضيحه.