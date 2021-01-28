وزارة الصحة تعتزم انتداب 150 طبيبا للصحة العمومية في عدد من جهات البلاد

تعتزم وزارة الصحة انتداب 150 طبيبا للصحة العمومية بصفة تعاقدية، في عدد من جهات البلاد، حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس.

وتشمل الانتدابات المبرمجة، حسب ذات البلاغ، 119 خطة موزعة على 15 ولاية بالاضافة الى 31 خطة لفائدة الوحدات المتنقلة للاسعاف الطبي بسبع ولايات.

واوضحت الوزارة انه على الراغبين في الترشح لهذه الخطط تقديم ترشحاتهم قبل يوم الاثنين 8 فيفري 2021 على ان يختار كل مترشح 3 مراكز عمل بصفة تفاضلية من بين المراكز التي تم تحديدها.

وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد اكد في مجلس نواب الشعب في جلسة منح الثقة لاعضاء حكومته الجدد، ان مجابهة جائحة كورونا قد تصدرت أولويات العمل الحكومي وسخّرت لها كلّ المجهودات وكلّ الإمكانيات بالرّغم من النقائص والصّعوبات الهيكلية الّتي يعرفها القطاع الصحّي نتيجة سنوات من ضعف الاستثمار فيه ومن هجرة الأطباء ومن غياب أي رؤية استراتيجية.

فقد تم على حد قوله، الرفع من القدرات البشرية للقطاع الصحي ب300 طبيب بالاضافة الى 800 اطار طبي وشبه طبي.