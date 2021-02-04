إطلاق تطبيقة “حومتي ” لفائدة البلديات لإعلام المواطنين بتوقيت مرور شاحنات رفع الفضلات

تم اليوم الخميس 4 فيفري بمقر التونسية للأنترنت توقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة الناشئة 2BK Innovation لإطلاق تطبيقه “حومتي” لفائدة البلديات وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المؤسسة في تقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية لتعصير الخدمات البلدية من جهة ، وتبني مشاريع المؤسسات الناشئة من جهة أخرى.

وتوفر تطبيقه “حومتي” مجموعة من الخدمات أهمها:

– تمكين سواق شاحنات رفع الفضلات من التواصل المباشر مع البلدية وإشعارها في حال وجود مشكل يعيق عملية رفع الفضلات او امتلاء الشاحنة او الإعلام عن النقاط السوداء الموجودة بالمجال البلدي وغيرها. كما تمكن الخدمة من إشعار المواطنين بتوقيت مرور شاحنات رفع الفضلات.

– رقمنة بيع وصولات جمع الفضلات المنزلية والتواصل المباشر مع عمال النظافة بصفة انية وتسهيل عملهم مما من شأنه تحسين المردودية وترشيد المصاريف وضمان مداخيل إضافية .

– تشريك المواطنين في صنع القرار وإعلام البلديات بكل مشاكل النظافة والتنوير العمومي وغيرها من الإشكاليات التي تواجه المواطن في محيطه، إضافة لمتابعة سير المشاريع البلدية ومراحل إنجازها عن بعد بصفة دقيقة وسريعة.

هذا وسيتم في مرحلة أولي العمل على تفعيل التطبيقة مع كل من بلدية الزهراء وشركة رفع الفضلات التابعة لبلدية سوسة إضافة لبلدية المرسى، وتضع التونسية للأنترنات تطبيقة حومتي على ذمة كل البلديات التونسية الراغبة في تحسين جودة الخدمات والمحيط.