توزيع الماء الصالح للشرب سيستأنف بمدينة منزل الحبيب على الساعة السادسة مساءا من يوم غد

أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أنه من المنتظر استئناف توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة منزل الحبيب والمركب الريفي بالسقي وزقراطة وواد الزيتون من ولاية قابس، تدريجيا، على الساعة السادسة من مساء غد السبت .

وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته ، الجمعة، أن الشركة تقوم بأشغال إصلاح عطب طرأ صباح اليوم، على مضخة البئر العميقة “بالخير”المزودة لمعتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس مما انجر عنه تسجيل إضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المذكورة سالفا، اليوم الجمعة بداية من الساعة السابعة صباحا