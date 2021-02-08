سليانة : تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

سجّلت ولاية سليانة أمس الأحد اصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2613 إصابة مؤكدة وفق ما صرح به كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة اليوم الإثنين عماد الصغير لـــ(وات).

وأضاف أن عدد الحالات النشطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 65 حالة في المقابل بلغ عددالإصابات في صفوف مهنيي الصحة 240 حالة مؤكّدة.

وأوضح الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 7 من بينها حالتان في قسم الإنعاش و7 بالمستشفيات المحلية.

يذكر ان عدد الوفيات في الجهة بلغ منذ بداية الجائحة 113 حالة.