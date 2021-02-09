التقييم النهائي لمنح جائزة أحسن زيت زيتون بكر ممتاز في تونس

نظم ,اليوم الثلاثاء, الديوان الوطني للزيت بالعاصمة فعاليات الدورة الرابعة للتقييم النهائي لمنح جائزة أحسن زيت زيتون بكر ممتاز بدعم من المجلس الدولي للزيتون باسبانيا.

وأكد مدير المواصفات ومراقبة الجودة بالديوان الوطني للزيت كمال بن عمار، أن هذه المسابقة التي ستتواصل على مدى يومين 9 و10 فيفري 2021 ستخضع لتقييم 71 عينة من الزيت البكر الممتاز من قبل طاقم التذوق التابع للديوان وفق المواصفة العالمية لإسناد الجوائز وهي المواصفة المعتمدة من طرف المجلس الدولي للزيتون والمرتكزة أساسا على المواصفة الحسية للتذوق.

وأبرز كمال بن عمار، أن كل العيينات المشاركة من مختلف جهات البلاد في هذه المسابقة التي دأب الديوان الوطني للزيت على تنظيمها منذ سنة 2018 خضعت إلى التحاليل الكيميائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة يوم الخميس 11 فيفري 2021 بالموقع الالكتروني الخاص بالديوان واعتبر مدير المواصفات ومراقبة الجودة بالديوان الوطني للزيت، أن الجائزة التي سيمنحها الديوان الوطني للزيت ستكون في شكل شهادة تقدير و ميدالية هدفها التشجيع على تحسين جودة زيت الزيتون وتثمينه ومزيد التعريف بالنوعية المتميزة له وأفادت وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه المسابقة هو تسويق منتوج الزيت الزيتون على المستوى الدولي وتصدير أكثر كميات ممكنة بأعلى الأسعار.

وقالت ان الإستراتيجية التي تعتمدها وزارة الفلاحة حاليا تتمثل أساسا في الترفيع في الإنتاج مع الحفاظ على الجودة العالية لزيت الزيتون التونسي على المستوى العالمي إضافة إلى تنويع الأسواق الخارجية وإيجاد أسواق جديدة على غرار البلدان الإفريقية مع التركيز على الاتحاد الأوروبي كأكبر مستورد للزيت التونسي ,

واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ,في هذا الخصوص, ان تحسين جودة منتوج زيت الزيتون وتطويره هو المطلب الأساسي في الوقت الراهن لتحسين مستوى التصدير، داعيا إلى ضرورة تثمين إنتاج زيت الزيتون بإرشاد وتوعية الحلقات الأولى للإنتاج وهو الفلاح بالدرجة الأولى والمصدرين بدرجة ثانية.

وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون شهاب سلامة ، في السياق ذاته , أن طموح تونس لسنة 2025 هو بلوغ 70 ألف طن زيت الزيتون معلب مقابل 27 ألف طن معلب حاليا إلى جانب اقتحام وتنويع الأسواق الخارجية الأخرى إضافة إلى الاتحاد الأوروبي و كندا وأمريكيا و فرنسا أين توجد علامات تجارية هامة خاصة بزيت الزيتون التونسي