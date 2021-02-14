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باجة: ارتفاع الوفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” الى 133 حالة وتسجيل 12 اصابة جديدة

2021/02/14 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

ارتفع عدد ضحايا فيروس “كورونا” المستجد امس السبت بولاية باجة الى 133 شخصا، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة لامراة من تبرسق عمرها 59 سنة.

وارتفع عدد الحالات الايجابية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 4312 حالة، حيث تم تسجيل 12 اصابة جديدة بالفيروس من ضمن 61 تحليلا تم اجراؤهم، وتوزعت الاصابات على باجة المدينة (8 حالات)، ومجاز الباب (حالة واحدة) وتبرسق (حالة واحدة)، وتستور (حالة واحدة)، ونفزة (حالة واحدة).

ووصلت نسبة الشفاء من الفيروس الى 83 ,93 بالمائة بتعافي 4046 شخصا بالجهة من فيروس “كورونا”، حسب احصائيات تحصلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة.

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