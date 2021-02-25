المنستير: دورة تكوينية حول الأقسام التحضيرية لفائدة 72 مدرسا في 47 مدرسة ابتدائية

تتواصل خلال الفترة الممتدة من 24 فيرفري الجاري إلى غاية 24 أفريل المقبل، بالفرع الجهوي للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بالمنستير، دورة تكوينية حول الأقسام التحضيرية لفائدة 72 من مدرسي هذه الأقسام، ضمن تنفيذ الخطة الجهوية للتكوين في المجال التي تمولها “اليونيسف”، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، المندوب الجهوي للتربية، المنجي سليم.

وأوضح المنجي سليم في تصريح لـ(وات)، أنّ هذا التكوين سيشمل مديري ومديرات 47 مدرسة عمومية بها أقسام تحضيرية بالجهة، والتي تعدّ خلال السنة التربوية الجارية 1470 تلميذا وتلميذة، وسيتواصل خلال السنة المقبلة، وهو تكوين بيداغوجي وقع الاشتغال عليه وطنيا ثم أصبح جهويا حسب خصوصية كلّ جهة، إذ وقع التركيز في ولاية المنستير على التكوين في مجال أقسام التحضيري.

وأضافت، من جهتها، المنسقة الجهوية لمشروع الأقسام التحضيرية بالجهة، حليمة العابدي، أنّ هذا المشروع رائد وانطلق من حاجيات المدرسين الفعلية التي تتمحور حول الدّراسة التحليلية للمنهاج باعتبار أنّ 33 في المائة من مجموع المدرسيين ليست لهم خبرة في التدريس، وحول التدريس الميداني ووقع تصوير دروس شاهدة لعرضها على المدرسين باعتبار أنّه من غير الممكن حاليا مع جائحة “كورونا” التنقل إلى الأقسام.

وتنظم بعد هذه الدورة لفائدة المدرسين، دورة في الفنون من مسرح وموسيقى وغيرها، ودورة في صنع الوسائل التعليمية، على أن تتوج مختلف الدورات في ماي بتنظيم اليوم الجهوي للإبداعات مدرسي الأقسام التحضيرية.

وتنطلق مجددا دورة تكوينية في سبتمبر 2021 ،لفائدة المدرسيين الجدد أو الذين لهم بعض الإشكاليات، وتشمل هذه الخطة الجهوي تكوينا للأولياء إذ أنّ بعضهم يشكو خلطا في حاجيات الأطفال في السنة التحضيرية، من ذلك مطالبتهم بأن يتمكن أبناؤهم من الكتابة والقراءة، في الوقت أنّ طفل الخمس سنوات ليس في مرحلة تسمح له بالانطلاق مباشرة في التعلم بل هي سنة تحضيرية، ودورات تكوينية في التنمية البشرية للأولياء الذين لهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية بمعدل دورة في كلّ معتمدية بالجهة حسب حليمة العابدي.

وأفادت العابدي، أنّه سيقع ضمن هذه الخطة الجهوية بعث نواة تكوينية على مستوى أربعة دوائر تربية في الجهة، ووقع إرساء خلايا تكونية يقوم خلالها المدرسون الّذين لديهم خبرة في تدريس أقسام التحضيري تكوين زملائهم الجدد بالمرافقة لتذليل كلّ الصعوبات الميدانية التي تعترضه.

وانطلقت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير ضمن هذه الخطة، في تنفيذ توأمة مع جهتي باجة وتوزر، تسمح للمعلمين بالقيام بخرجات بيداغوجية تسمح لهم بالاطلاع على تجارب زملائهم في جهات أخرى.