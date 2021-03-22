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صفاقس: تسجيل 4 وفيات جراء وباء “كورونا” و45 إصابة جديدة و77 حالة شفاء

2021/03/22 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 4 وفيات جراء وباء “كورونا” و45 إصابة جديدة و77 حالة شفاء، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة اليوم الاثنين.

ويقيم بأقسام العناية المركزة في الوحدات الاستشفائية بالجهة 20 مصابا بالفيروس وفي أقسام “كوفيد +” 77 مصابا وفي المصحات الخاصة 22 مصابا.

وتشير الإحصائيات الخاصة بالحالة الوبائية في صفاقس أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة بلغت 671 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات الإيجابية 23651 حالة (مكتشفة على مجموع 88616 تحليلا) وإجمالي المتعافين من المرض 22303 مصابين

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