تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

يتسم الطقس صباح الثلاثاء 30 مارس 2021 بظهور ضباب بالشمال والوسط وبعد تقشعه تكون الأجواء قليلة السحب على كامل البلاد.

وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، من المنتظر ان يكون الضباب كثيفا بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود و الغابات والاودية مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية. ودعا المعهد في هذا الاطار الى توخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصا في الطرقات السيارة.

وتشهد الحرارة استقرارا لتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتكون بين 23 و29 ببقية الجهات.

وتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لا تتجاوز 30 كلم/س فيما يكون البحر قليل الاضطراب وملائما لمختلف الانشطة البحرية.