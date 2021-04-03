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مواطن يقاضي عون أمن قام بابتزازه وطلب منه رشوة ب1500 دينار..

2021/04/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

مثل عون أمن أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس،اثر شكاية بحقه تقدّم بها مواطن اتهمه فيها بابتزازه بعد عرض هويته على الناظم الالي واكتشاف حيازته مبلغا ماليا قدره 25 الف دينار.

وأفاد المواطن بأنّه كان مارا بساحة النصر وسط العاصمة في سبتمبر من العام الماضي، فطلب منه عون الأمن بطاقة هويته لعرضها على الناظم الالي، فتبيّن له أنّه غير مدرج في التفتيش، فعمد إلى تفتيش كيس كان بحيازته فعثر بداخله على مبلغ قدره 25 ألف دينار، سحبه من البنك، فهدده عون الأمن بحجز ذلك المبلغ باعتبار منع القانون لحمل مثل ذلك المبلغ.

وكشف المواطن أنّ عون الأمن طلب منه تسليمه 1500 دينارا مقابل عدم تحرير محضر عدلي في الغرض.

من جهته، أنكر عون الأمن التهم المنسوبة إليه، مشدّدا على براءته، لتقرّر هيئة المحكمة حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة وفق ما اوردته إذاعة موزاييك..

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