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استقالة رئيس بلدية منوبة من منصبه

2021/04/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قدّم رئيس بلدية منوبة سليم عمارة اليوم الاربعاء 7 أفريل 2021، استقالته من رئاسة البلدية، لأسباب شخصية تمنعه من مواصلة العمل على راس البلدية.

وأوضح انه وجّه استقالته الى اعضاء المجلس البلدي صبيحة اليوم عبر مكتب ضبط البلدية مع اتخاذ قراره بالمحافظة على عضويته في المجلس ومواصلة القيام بدوره، موضّحا أن اتّخاذ قرار الاستقالة يأتي بعد ضغط نفسي كبيروصعوبات شتى واجهها أثّرت على حالته النفسية ولى عائلته وانعكست سلبا على عمله.

وذكر أن سبب تقديمه الاستقالة لايعود الى وضع البلدية، فحسب، بل الى ما آل اليه الوضع العام الخانق وفق تعبيره، والذي لا يوفّر أرضية ملائمة للعمل ولا يقدّم رسائل إيجابية محفّزة للمستقبل .

يذكر أن رئيس البلدية المستقيل قد تقلّد المنصب في 27 جوان 2018 بعد فوز القائمة المستقلة اولاد منوبة في الانتخابات البلدية 2018.

هذا ومن المنتظر أن يحدّد المجلس البلدي تاريخا لاحقا للانعقاد بعد تلقّيه الاستقالة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها، وإذا قبلت الاستقالة أو رفض صاحبها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور حسب الفصل 251 من مجلة الجماعات المحلية.

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