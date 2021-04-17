صفاقس : تسجيل 8 وفيات و311 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تعافي 239 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفع اجمالي الوفيات جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد بجهة صفاقس منذ ظهور الجائحة الوبائية الى 774 حالة وفاة، والاصابات الى 28949 اصابة ، من ضمنها 24999 حالة تعاف، وذلك اثر تسجيل ولاية صفاقس خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة، 8 وفيات و311 اصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 239 مصابا.

وتفيد المعطيات الواردة في البلاغ التحييني للوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم السبت عن الادارة الجهوية للصحة، بان الاصابات الجديدة بالفيروس تم رصدها من ضمن 785 تحليلا، اجريت امس الجمعة بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة.

ويقيم حاليا، حسب المعطيات ذاتها، 33 مريضا باقسام العناية المركزة، و189 مريضا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 98 مريضا بالمصحات الخاصة.