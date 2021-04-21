المهدية : 3 حالات وفاة و147 إصابة جديدة بكورونا

تجاوز المعدل اليومي لوفيات المصابين بفيروس سكورونا المستجد بجهة المهدية 3 وفيات في الفترة الممتدة بين الخميس 15 واليوم الأربعاء 21 أفريل 2021.

ورصدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، الأربعاء، وفاة 3 مصابين هم مواطنيْن من معتمدية المهدية (عمرهما 81 و79 سنة) ومواطن أصيل بومرداس عن سن عادل 73 سنة.

وكشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ471 عينة، صدرت اليوم، عن تسجيل 147 إصابة جديدة بالفيروس التاجي أي بمعدل عينات إيجابية في حدود 31 بالمائة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 73 بالمهدية و19 بالشابة و16 بأولاد الشامخ و15 بالجم و11 بقصور الساف و7 ببومرداس إلى جانب 3 إصابات بكل من شربان والسواسي.

وتماثل، في المقابل، 61 مصابا للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 9037 حالة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات، منذ ظهور الوباء، 10189 إصابة من بينها 286 حالة وفاة و866 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 447 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد فيروس كورونا ليعادل عدد المنتفعين بالتطعيم، منذ انطلاق العملية، 10134 من بينهم 2732 تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.