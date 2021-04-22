مكتب البرلمان يدعو راشد الخياري إلى تقديم إفادة كتابية على خلفية الأخبار المتداولة بخصوص إصدار بطاقة جلب صادرة ضده من النيابة العسكرية

تداول مكتب مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس بصفة استثنائية، بخصوص الأخبار التي تفيد بإصدار بطاقة جلب للنائب راشد الخياري من قبل النيابة العسكرية.

وتقرّر خلال هذا الإجتماع الاستثنائي لمكتب المجلس الذي التأم حضوريا وعبر التواصل عن بعد بخصوص، بإشراف رئيس البرلمان، “دعوة النائب راشد الخياري إلى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب مجلس نواب الشعب، في أقرب الآجال، قصد النظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم”، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وكان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية نعمان العش، أكد في تصريح سابق ل”وات”، أن اللجنة لم يصلها أي مطلب لرفع الحصانة عن النائب راشد الخياري.

وأضاف أن اللجنة ستنظر في كل ملف يصلها، مشيرا إلى تعقيدات إجراءات رفع الحصانة، إذ أن المطلب يصل أولا إلى رئيس البرلمان، ثم تتم إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة.

يُذكر أن القضاء العسكري فتح الثلاثاء الماضي تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على الفايسبوك، اتهم فيها قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019.