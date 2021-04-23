أكدتها صفحته الرسميّة: اصدار بطاقة جلب في حقّ راشد الخياري

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وزير الدفاع يوضّح لراشد الغنوشي سبب اصدار بطاقة جلب في حق راشد الخياري

2021/04/23 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اكد طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 23 افريل 2021 ان رئيس المجلس راشد الغنوشي اتصل بوزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي وانه استفسره عن سبب اصدار بطاقة جلب من القضاء العسكري في حق نائب اعتصم كتابيا بحصانته في اشارة الى النائب راشد الخياري.

واوضح الفتيتي في مداخلة له خلال جلسة الحوار اليوم مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان وزير الدفاع أجاب بأن الاجراءات التي اعتمدها القضاء العسكري تستند الى حالة التلبس وبان المعني بالامر لم يستجب لطلب القضاء العسكري في الاستماع اليه.

واضاف ان الوزير اكد ان القانون يقتضي ان يستمع القضاء العسكري الى النائب وانه ان اعتصم بحصانته بعد ذلك تتم استشارة مجلس نواب الشعب.

يذكر ان القضاء العسكري كان قد اصدر بطاقة جلب في حق النائب المذكور اثر نشره فيديو يوم الاثنين الماضي يتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي تمويلات امريكية بقيمة 5 ملايين دولار خلال حملته الانتخابية عبر احد اعضاء حملته فوزي الدعاس.

من جهته اكد الدعاس في تصريح لاذاعة “موزاييك” مثوله امام النيابة العسكرية والاستماع اليه كشاهد في القضية مبرزا انه طالب بحقه في تتبع النائب المذكور.

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