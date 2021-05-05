تونس تسجل 106 حالة وفاة ونحو 1450 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

وفاة مصلي اثناء صلاة التراويح بمسجد الجريدي بمدنين..

عبد اللطيف العلوي: “قيس سعيّد سينتهي سياسيّا اذا رفض ختم قانون المحكمة الدستوريّة”

فايزر” تتوقع التصريح باستخدام لقاحها للأطفال مطلع الأسبوع المقبل

القبض على ثلاثة أشخاص ببنزرت كانوا ينوون اجتياز الحدود خلسة

2021/05/05 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة، أمس الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص (من بينهم فتاة) اعترفوا بكونهم كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة مقابل 3 الاف دينار للشخص الواحد.
وتم القبض على المتهمين وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الأربعاء، بغابة مطلّة على البحر، فيما لاذ المظنون فيه الأوّل (الذي التحق بالمجموعة المذكورة) بالفرا.
، كما تم حجز كميّة كبيرة من الملابس والأحذية وسكّينين من الحجم الكبير وسترتيْ نجاة وقطع نقديّة من العملة الأجنبيّة و4 سجائر محشوّة بمخدّر القنب الهندي “زطلة”.
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “محاولة اجتياز الحدود البحريّة خلسة” ومسك واستهلاك مادّة مخدّرة” و”مسك سلاح أبيض دون رخصة” وإدراج المظنون فيه الأوّل بالتّفتيش ومواصلة الأبحاث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn