القبض على ثلاثة أشخاص ببنزرت كانوا ينوون اجتياز الحدود خلسة

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة، أمس الثلاثاء، من القبض على 3 أشخاص (من بينهم فتاة) اعترفوا بكونهم كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة مقابل 3 الاف دينار للشخص الواحد.

وتم القبض على المتهمين وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الأربعاء، بغابة مطلّة على البحر، فيما لاذ المظنون فيه الأوّل (الذي التحق بالمجموعة المذكورة) بالفرا.

، كما تم حجز كميّة كبيرة من الملابس والأحذية وسكّينين من الحجم الكبير وسترتيْ نجاة وقطع نقديّة من العملة الأجنبيّة و4 سجائر محشوّة بمخدّر القنب الهندي “زطلة”.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا من أجل “محاولة اجتياز الحدود البحريّة خلسة” ومسك واستهلاك مادّة مخدّرة” و”مسك سلاح أبيض دون رخصة” وإدراج المظنون فيه الأوّل بالتّفتيش ومواصلة الأبحاث.