شيخ يهوي على زوجته ب”شاقور” فيرديها قتيلة .. وهذه التفاصيل

أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالكاف يوم أمس الجمعة 7 ماي 2021 بطاقة إيداع بالسجن في حق شيخ ستيني اثر تورطه في قتل زوجته بواسطة شاقور بمنزلهما الكائن بعمادة سنان من معتمدية قلعة سنان، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بها فوزي الداودي .

وحسب المعطيات الأولية، فقد جدّ خلاف لم تعرف أسبابه بعد بين الزوجين عند” السحور” ليلتقط الزوج البالغ من العمر 61 عاما” شاقور” وهوى بواسطته على رأس زوجته البالغة من العمر 58 عاما وأرداها قتيلة على عين المكان وفق موزاييك أف أم.

وأذن قاضي التحقيق بإيداع جثة الهالكة على ذمة الطبيب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لتحديد الأسباب العلمية للوفاة، علما أن معطيات مبدئية تشير إلى معاناة الزوج من بعض الاضطرابات النفسية في انتظار إخضاعه للاختبارات الطبية اللازمة لتأكيد ذلك.