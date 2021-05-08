هام: تونس على موعد مع الصاروخ الصيني في هذا التوقيت

أكد مركز الفلك الدولي، أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، سيمر مساء اليوم السبت 8 ماي 2021، أربع مرات فوق الوطن العربي.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أن المرور الأول للصاروخ الصيني سيكون في حدود الساعة 18:30 فوق الخليج العربي، والثاني على الساعة 20:03 فوق مصر وبلاد الشام، والثالث والرابع فوق المغرب العربي (تونس) على الساعة 21:30 و23:00 توقيت غرينتش.

وشدد على أن المرات الأربع التي سيمر فيها حطام الصاروخ الصيني “لا تشكل خطرا لأنها خارج وقت سقوط الحطام”، مضيا أن هناك 6 دول عربية أصبحت في مأمن من سقوط الحطام فوقها وهي الإمارات وقطر والبحرين والكويت ولبنان واليمن.

يذكر أن مدينة العلوم بتونس، كان قد أفادت في وقت سابق، بأن اخر تحيين للمعطيات المتعلقة بالصاروخ الصيني، تشير إلى أن سقوط هذا الحطام الفضائي سيكون غدا الاحد على الساعة الخامسة و19 دقيقة فجرا بتوقيت تونس مع هامش خطأ حدد بـثماني ساعات.

وتوقعت مدينة العلوم، في بلاغ لها نشرته على صفحتها على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك”، نقلا عن مصادر علمية عالمية، أن يسقط الصاروخ شرق القارة الاسيوية، مؤكدة أن هذه المعطيات بصدد التحيين بصفة مستمرة.

وبيّنت أنه لدى سقوطه في اتجاه الأرض سيكون الاحتكاك مع الغلاف الجوي شديدا فترتفع حرارة الحطام ويبدأ في التفكك على ارتفاع 120 كلم ثم ينفجر على ارتفاع 78 كلم ويبقى مشتعلا ما بين 40 و 50 كلم.

وفسّرت أنه الى حد 40 كلم من الارتفاع يشاهد هذا الحطام الفضائي كجرم لامع الى أن يتم يسقط نحو الأرض سقوطا حرا.