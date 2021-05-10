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الامارات تعلّق دخول المسافرين القادمين من 4 دول

2021/05/10 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت الإمارات، اليوم الإثنين تعليق دخول المسافرين القادمين من بنغلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا اعتبارا من الأربعاء المقبل، وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة كوفيد-19.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، في بيان إن قرار التعليق “يشمل دخول المسافرين الذين وجدوا في بنغلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول”.

وكانت الإمارات قد أعلنت الشهر الماضي حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس شديدة العدوى إلى البلاد.

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