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مسؤول أوروبي يؤكد: هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا” ولن نشتري لقاحاتها مجددا

2021/05/10 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون العدل بالاتحاد الأوروبي ديديه ريندرز، أن الاتحاد لن يشتري مجددا اللقاحات المضادة لكوفيد 19 المنتجة من قبل شركة “أسترازينيكا”.

وأشار المسؤول الأوروبي، في تصريحات نقلتها روسيا اليوم إلى أن هناك مشكلة حقيقية مع “أسترازينيكا”، ولم تعد هناك ثقة بهذه الشركة ولذلك لا نستطيع من الآن فصاعدا شراء اللقاحات، حسب كلامه.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون السوق الداخلية، أن الاتحاد لن يجدد عقده مع “أسترازينيكا” لشراء مزيد من اللقاحات المضادة لكوفيد 19.
ويسري العقد الموقع بين الجهاز التنفيذي الأوروبي والشركة حتى نهاية شهر يونيو القادم.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قد تقدمت نهاية شهر أبريل الماضي بشكوى أمام القضاء البلجيكي ضد الشركة بعد عجزها عن حل المشاكل المتعلقة بتسليم الجرعات المتعاقد عليها عبر الحوار.

وكانت الشركة قد سلمت الأوروبيين 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بدل الـ100 مليون التي تم التعاقد عليها للربع الأول من العام الحالي.

وكالات

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