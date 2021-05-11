اقرار اجراء تلاقيح كورونا في الصيدليات الخاصة: الهاشمي الوزير يوضح ويكشف..

أكد رئيس الحملة الوطنية للتلاقيح المضادة لفيروس كورونا هاشمي الوزيراليوم الثلاثاء أنه لم يقع بعد اقرار اجراء التلاقيح في الصيدليات الخاصة

وذكر هاشمي الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن لجنة التلاقيح تتباحث مع مجلس هيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة وغرفة موزعي الأدوية بالجملة من أجل تدارس تراتيب وآليات تشريك الصيادلة الخواص في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19

وأفاد ان اجراء التلاقيح في الصيدليات الخاصة لن يشمل الا بعض أنواع اللقاحات التي لا تستوجب توفير سلاسل تبريد عالية مشيرا الى أن الأنواع المشمولة بالعملية تتطلب توفير سلسلة تبريد عادية من 2 الى 8 درجات وتشمل هذه الأنواع تلاقيح استرازينيكا البريطاني وسينوفاك الصيني وجونسون آند جونسون الامريكي

وأضاف هاشمي الوزيرأن هذا العدد يبقى مرشحا للارتفاع بحال حصول أي نوع جديد يمتلك سلسلة عادية على الترخيص للترويج في المقابل شدد على أنه لا يمكن للصيدليات الخاصة نظرا لعدم توفرها على سلاسل تبريد عالية أن تنجز عمليات تلقيح باعتماد أنواع أخرى تشمل سبوتنيك الروسي وفايزر الامريكي

ولفت الى أن انجاز قسط من حملة التطعيم بالصيدليات الخاصة سيمكن من التسريع في تنفيذها مؤكدا أن ادارة الحملة تدرس تشريك مراكز الصحة الأساسية البالغ عددها 2000 مركز في اجراء تلاقيح كورونا

وقال “اذا ما مضينا نحو انجاز التلاقيح بمراكز الصحة الاساسية فان اجراءها سيقتصر أيضا على الأنواع التي لا تتطلب سلسلة تبريد عالية” ولفت في هذا الصدد الى ان التوجه نحو تشريك بعض القطاعات الاخرى في عملية التلقيح على غرار الصيادلة الخواص ومراكز الصحة الأساسية يهدف بالخصوص الى ان تكون الحملة جماهيرية وتبلغ المواطنين في الأرياف والذين يقطنون في مناطق بعيدة عن المراكز الجهوية للتلاقيح في اطار الحملة البالغ عددها قرابة 50

من جهته أكد رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة ان القطاع مستعد للمساهمة في الحملة شريطة ان يقع احكام هذه العملية التي مازلت في طور الدرس بين وزارة الصحة والهياكل المهنية

وذكر عميرة في تصريح ل(وات) أن تشريك الصيادلة الخواص يفرض أولا تسجيلهم في منظومة “ايفاكس” التي تضع أمام المواطنين قائمة لمراكز التطعيم

كما دعا الوزارة الى اقرار التراتيب اللازمة وتوفير كل الامكانيات اللوجيستية في اطار السعي الى انجاز التلاقيح مشيرا الى أن الطرف النقابي الممثل لقطاع الصيدلة لن يكون طرفا شريكا الا في اطار حملة منظمة من ناحية ضمان التزويد مع التعرف آنيا على مخزون كميات اللقاحات المتوفرة بشكل يقطع مع اي اظطراب قد تواجهه الحملة