هذه حصيلة الايقافات اثر اقامة حفل شبابي بسوسة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 يوم الأحد بالاحتفاظ ب 11 شخصا في علاقة بواقعة ضبط نحو 400 شخصا بفضاء سياحي ترفيهي بالقلعة الكبرى إثر حفل شبابي .

وأوضح الناطق الرسمي بإسم المحكمة هيثم بوبكر لإذاعة “موزاييك أف أم” أن المحتفظ بهم هم صاحب الإقامة ويشغل خطة مستشار بلدي، إضافة إلى الإحتفاظ بمنظم الحفلة وأشخاص ضبطوا في وضعية مخلة بالأخلاق الحميدة والبقية بحوزتهم مخدرات.

وأضاف بوبكر أن أعمار الأشخاص الذين حضروا الحفل الشبابي تراوحت بين 15 و 30 عاما، من بينهم أجانب.

وقال إن من بين الحاضرين في الحفل أطباء وصيادلة وديبلوماسيين أجانب، لافتا إلى أن صاحب الفضاء السياحي أقام هذه الحفلة دون الحصول على ترخيص قانوني.

وأضاف أنه تم سماع أغلب الحاضرين في الحفل كما تقرر إخلاء سبيل بقية الأشخاص بعد أخذ هوياتهم، والأبحاث مازالت جارية.