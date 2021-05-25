وفاة امرأة مسنة بعد دقيقتين من تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا..

بدأت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، تحقيقات في وفاة امرأة مسنة في الثمانينات من العمر بعد تلقيها لقاح “فايزر” المضاد لكورونا في مدينة كوانغجو، جنوب غرب سيئول.

وقال مسؤول في حكومة بلدية كوانغجو اليوم الأربعاء إن المرأة المسنة التي تبلغ 81 عاما من العمر، تلقت لقاح “فايزر” في غضون الساعة 9:33 صباح اليوم في مركز مؤقت للتطعيم في المدينة، وتعد هذه هي الجرعة الثانية من لقاح “فايرز” التي تلقته.

وظهرت الحساسية المفرطة عليها بعد مرور دقيقتين من تلقي اللقاح، وفقدت الوعي وتوقفت أجهزة التنفس.

وتم تأكيد عدم وجود مرض كامن لها في الفحص الطبي الأولي قبل التطعيم.

وتخطط السلطات الصحية للتحقق من علاقات سببية بين وفاتها والتطعيم من خلال تشريح الجثة.