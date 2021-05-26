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بعد وفاة امرأة: بلجيكا تعلق لقاح جونسون آند جونسون مؤقتا لمن لم يبلغوا الـ41 عاما

2021/05/26 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

علقت السلطات الصحية البلجيكية استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا لمن تقل أعمارهم عن 41 عاما.

وجاء هذا القرار بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 40 عاما في أحد المستشفيات البلجيكية مؤخرا إثر تعرضها لتجلط دماغي ترافق مع هبوط في الصفائح الدموية، وذلك بعد تلقيها اللقاح.

ويتحدث الأطباء البلجيكيون عن إمكانية وجود علاقة مباشرة بين لقاح جونسون آند جونسون، الذي يحتاج جرعة واحدة فقط، وظهور الأعراض التي أدت لوفاة السيدة المذكورة.

أما بخصوص الضحية، فيتم تداول أنباء عن أنها سيدة تعمل في إحدى السفارات وتم تقديم اللقاح لها من قبل إدارتها بشكل مستقل عن حملة التلقيح التي تقوم بها السلطات البلجيكية.

ووصفت وزارة الصحة قرار تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون بـ”المؤقت”، موضحة أن السلطات المعنية ستستمر في اعطائه لمن هم فوق سن 41 عاما.

 

وكالات

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