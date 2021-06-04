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هام: هذه حقيقة الترفيع في معاليم الاستخلاص بالطرقات السيّارة

2021/06/04 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكّد الإعلامي سمير الوافي، في تدوينة له اليوم الجمعة 4 جوان 2021، أنّ خبر الترفيع في قيمة معاليم الاستخلاص بالطرقات السيارة من قِبل شركة تونس للطرقات السيارة مجرّد اشاعة، وأنّ الصورة المتداولة هي فقط من دراسة نظرية غير مفعلة حول الأسعار المطلوبة لتحقيق توازنات شركات الإستخلاص ولا وجود لقرار يفعّلها ويطبقها.

ويذكر أن رواد مواقع التوصل الاجتماعي، تداولوا يوم أمس الخميس، صورة تُبيّن الترفيع في معاليم الاستخلاص بالطرقات السيارة التي كانت 1400 إلى 3550، وقد أثارت هذه الصورة جدلا واسعا وغضب التونسيين الذين اِعترضوا على زيادة أخرى بعد مادة السكر والبنزين.

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