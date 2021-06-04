إصابة 7 مراهقين في الولايات المتحدة بالتهاب بالقلب بعد تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح “فايزر”

قالت شبكة abc news إن دراسة طبية نشرت اليوم الجمعة، كشفت أن 7 مراهقين أمريكيين في عدة ولايات أصيبوا بالتهاب في القلب بعد حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح “فايزر” المضاد لكورونا.

وبحسب الدراسة فإن المراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عاما وتلقوا جرعاتهم في أبريل أو مايو وفي غضون أيام قليلة أصيبوا بألم في الصدر، وأظهرت اختبارات تصوير القلب وجود التهاب في عضلة القلب.

وأكدت أن المراهقين بصحة جيدة وعادوا إلى منازلهم بعد قضائهم بين يومين وستة أيام في المستشفى.

ونبهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC الأطباء الشهر الماضي من أنها تراقب عددا من التقارير عن التهاب القلب لدى المراهقين والشباب بعد لقاح mRNA، وهو النوع الذي صنعته شركتا “فايزر” و”موديرنا”.

وكالات