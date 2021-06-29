رئيس الجمهورية يسدي تعليماته بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس

أفادت رئاسة الجمهورية، في بلاغ أصدرته بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أسدى تعليماته بتوجيه طائرة عسكرية إلى ألمانيا لجلب 25 جهاز تنفس اصطناعي إلى تونس، وذلك في إطار متابعته المتواصلة لتطوّر الوضع الصحي الدقيق بالبلاد نتيجة الانتشار السريع لفيروس كوفيد 19.

كما كثّفت رئاسة الجمهورية من مساعيها وتحركاتها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوفير تجهيزات طبية متنوّعة لفائدة مختلف المستشفيات الجامعية والجهوية بتونس لمساعدتها على المواجهة الناجعة لهذه الجائحة.

وأضاف البلاغ انه تنفيذا لمخرجات الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الدولة إلى روما في شهر جوان الجاري، يتم حاليا التنسيق بين وزارة الصحة والسلطات الإيطالية من أجل نقل معدات طبية إلى تونس.

يشار الى ان وزارة الصحة تعمل على تركيز عدد من المستشفيات الميدانية لايواء ومعالجة مرضى كوفيد 19 بعدة جهات تسجل ارتفاعا في عدد الاصابات ومن بينها اقليم تونس الكبرى، وفق ما أعلنه وزير الصحة يوم السبت المنقضي، مبرزا ضرورة دعم المنظومة الصحية، في ظل الوضع الوبائي الذي وصفه بالخطير بالنظر الى الانتشار الواسع للفيروس وارتفاع نسق الوفايات الناتج عن ظهور السلالات المتحورة والتي أدت الى ارتفاع نسب الايواء بالمستشفيات.

وبلغت نسبة إشغال أسرة الإنعاش بمختلف جهات البلاد، حسب مؤشرات نشرتها وزارة الصحة أمس الاثنين، 100 بالمائة بـ 10 ولايات مقابل معدل وطني قدر بنحو 89 بالمائة كما بلغ المعدل العام للضغط على أسرة الأكسجين نسبة 73,4 بالمائة وقارب الطاقة القصوى بعدد كبير من الولايات.